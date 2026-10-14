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Trabzonspor-Beşiktaş maçında konuk tribüne yaklaşık 2 bin taraftar izleyebilecek

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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Pazartesi oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçına konuk takım taraftarları alınacak. İl Spor Güvenlik Kurulu, iki kulübün talebi doğrultusunda kararı uygun gördü; karşılaşmayı yaklaşık 2 bin Beşiktaş taraftarı izleyebilecek.

Trendyol Süper Ligi'nin 8. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü oynanacak Trabzonspor- Beşiktaş maçına konuk takımın taraftarları alınacağı duyuruldu.

İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı Vali Tahir Şahin başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda, iki kulübün talebi doğrultusunda konuk takım taraftarlarının müsabakaya alınması uygun görüldü.

Trabzonspor Kulübü, hafta başında Beşiktaş taraftarlarının Trabzon'da bordo-mavili taraftarların ise İstanbul'da takımlarını destekleyebilmeleri için çağrıda bulunmuştu.

Karşılaşmayı misafir takım tribününden yaklaşık 2 bin Beşiktaş taraftarı izleyebilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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