Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlığını Onuachu ve Malinovski'siz tamamladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın ana bölümünde ise Beşiktaş maçının taktik çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanda, tedavisi süren Onuachu ve Malinovski katılmadı. Yarınki karşılaşmada kırmızı kart cezalısı olan Melih Kabasakal da forma giyemeyecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı