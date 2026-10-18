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Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlığını Onuachu ve Malinovski'siz tamamladı

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Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlığını Onuachu ve Malinovski'siz tamamladı
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını Thomas Reis yönetiminde tamamladı. Antrenmanda tedavisi süren Onuachu ve Malinovski yer almazken, kırmızı kart cezalısı Melih Kabasakal da yarınki maçta forma giyemeyecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın ana bölümünde ise Beşiktaş maçının taktik çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanda, tedavisi süren Onuachu ve Malinovski katılmadı. Yarınki karşılaşmada kırmızı kart cezalısı olan Melih Kabasakal da forma giyemeyecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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