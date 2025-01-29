Trabzonspor, Bellona Kayserispor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yapacağı Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Antrenman, Şenol Güneş yönetiminde basına açık olarak gerçekleştirildi, ancak sakat oyuncular antrenmana katılmadı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.
Antrenmana sakatlıkları devam eden Onuralp Çevikkan, Okay Yokuşlu, Draguş, Arif Boşluk ile sol dizinde ödem oluşan Nwakaeme katılmadı.
Bordo-mavili futbolcular, antrenmanın basına açık bölümünde ısınma ve pas çalışması yaptı.
Trabzonspor, yarın yapacağı çalışmayla maçın hazırlıklarına devam edecek.