15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan Trabzonspor bayrağını indirmek isteyen Rambo Okan gözaltına alındı - Haberler

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan Trabzonspor bayrağını indirmek isteyen Rambo Okan gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan bayrağı indirmek isteyen Rambo Okan lakaplı Okan Güler gözaltına alındı.

Trabzonspor'un şampiyonluğundan sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan Trabzonspor bayrağını Fenerbahçe'nin tanınan taraftarı Rambo Okan asılı olduğu yerden indirilmek istendi.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, Rambo Okan'ı gözaltına aldı. Psikolojik sorunları olduğu bilinen Okan Güler daha önce de Fenerbahçe için birçok kez gözaltına alınmıştı.

İhlas Haber Ajansı / Spor

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Trabzonspor, Fenerbahçe, Rambo, 3. Sayfa, Spor, Haberler

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