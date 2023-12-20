TFF 3'üncü Lig 2'nci grupta mücadele eden TPAO Batman Petrolspor, Turgutluspor'u 2-0 mağlup etti. Batman Valisi Ekrem Canalp, galibiyet sonrası futbolcuları tebrik etti.

TFF 3'üncü Lig 2'nci grupta mücadele eden TPAO Batman Petrolspor, ligin 15'inci haftasında konuk ettiği Turgutluspor'u 2-0 mağlup etti.

TFF 3'üncü Lig 2'nci grupta mücadele eden TPAO Batman Petrolspor, Turgutluspor'u saat 14.00'da Batman Şehir Stadyumu'nda konuk etti. Karşılaşmada ilk yarı saha üstünlüğünü ele geçiren ev sahibi takım, maçın 39'uncu dakikasında Hüseyin Seyhan'ın kafa golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sonuçlandı. İkinci yarı oyun üstünlüğü ele alan Turgutluspor, aradığı golü bir türlü bulamayınca, maçın 84'üncü dakikasında TPAO Batman Petrolspor Nurettin Çağlar'ın attığı golle 2-0 öne geçti. Karşılaşma bu skorla sona erdi.

TPAO Batman Petrolspor ligin ilk devresini böylece en yakın rakibine 6 puan farkla, 33 puanla lider olarak kapattı. Maç sonunda Batman Valisi Ekrem Canalp, soyunma odasında futbolcularla beraber galibiyet pozu vererek, takımı tebrik etti.