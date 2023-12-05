TPAO Batman Petrolspor, Az Gol Yiyen Takım Oldu

3'üncü Lig 2'nci Grup lideri TPAO Batman Petrolspor, kalesinde en az gol gören takım oldu. 12 maçta sadece 5 gol yiyen takım, aynı zamanda en çok gol atan üç takım arasında yer aldı.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren TPAO Batman Petrolspor, grubunda liderlik koltuğunda yer alırken, Süper Lig dahil kalesinde en az gol gören takımı konumunda yer aldı. Petrolspor 12 maçta kalesinde sadece 5 kez gol görürken, Süper Lig'de 8 golle Galatasaray, 1'inci Lig'de ise Göztepe ve Bandırma 8 golle kalelerinde en az gol gören takımlar oldu.

Bu sezon 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren ve grubun liderliğini sürdüren TPAO Batman Petrolspor, yeni bir rekora imza attı. Bu sezon çıktığı 12 maçta kalesinde sadece 5 gol gören Batman Petrolspor, bu sezon Türkiye liglerinde 'az gol yiyen' takımı oldu. Kaleci Yusuf Balcıoğlu'nun koruduğu Kırmızı-beyazlı ekibin defans hattı da bu veride en büyük pay sahibi oldu. Petrolspor, ayrıca attığı 21 golle grubun en çok gol atan üç takımı arasında. 5 golle tüm profesyonel liglerde kalesinde en az gol gören takım olan Batman Petrolspor'u, 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Aliağa FK 6 golle, Kepezspor 7 golle, 3'üncü Lig 3'üncü Grup'tan Tepecikspor ve Kepezspor 8 golle, Süper Lig'den Galatasaray 8 golle, 1 Lig'den Göztepe ile Bandırma 8 golle ve 2'nci Lig'den Iğdırspor da 8 golle takip etti.