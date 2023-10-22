TPAO Batman Petrolspor, 1954 Kelkit Belediyespor'u mağlup etti

TFF 3'üncü Lig 2'nci grupta mücadele eden TPAO Batman Petrolspor, ligin 7'inci haftasında konuk ettiği 1954 Kelkit Belediyespor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada Petrolspor'un üstünlüğüne rağmen Kelkit Belediyespor beraberliği sağladı ancak Petrolspor penaltıdan attığı golle galip geldi.

TFF 3'üncü Lig 2'nci grupta mücadele eden TPAO Batman Petrolspor, ligin 7'inci haftasında konuk ettiği 1954 Kelkit Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.

TFF 3'üncü lig 2'nci grupta mücadele eden TPAO Batman Petrolspor, 1954 Kelkit Belediyespor'u Batman Şehir Stadyumu'nda konuk etti. Oyuncular, sahaya 'Gazze'de yapılan zulmü kınıyoruz' yazılı pankart ve siyah forma ile çıktı. Taraftar ise 'Kahrolsun İsrail' sloganları attı.

Karşılaşmada ilk yarı saha üstünlüğünü ele geçiren takım, ev sahibi Batman Petrolspor oldu. Maçın 28'inci dakikasında Batman Petrolsporlu Akın Akman'ın attığı golle skor 1-0 oldu. İlk yarı 1-0 sona erdi. İkinci yarıda da sahada oyun üstünlüğünü Petrolspor'un elinde olmasına rağmen 1954 Kelkit Belediyespor, Mustafa Aydoğdu'nun 54'üncü dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Rakibin üzerinde baskı kuran Petrolspor, 68'inci dakikada Aykut Çift'in penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçti. Karşılaşma bu skorla sona erdi.