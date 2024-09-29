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Tottenham, Manchester United'ı 3-0 Mağlup Etti

Tottenham, Manchester United'ı 3-0 Mağlup Etti
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Premier Lig'in 6. haftasında Tottenham, Manchester United'ı Old Trafford'da 3-0 yenerek ligdeki 3. galibiyetini aldı. İlk yarıda 1-0 öne geçen Tottenham, ikinci yarıda da bulduğu gollerle farkı artırdı. Manchester United ise 10 kişi kaldığı maçta üçüncü yenilgisini yaşadı.

Tottenham, Premier Lig'in 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Manchester United'ı 3-0'lık skorla mağlup etti.

Premier Lig'in 6. haftasında Manchester United ile Tottenham, Old Trafford'da karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip 3. dakikada Brennan Johnson'un attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım 42. dakikada Bruno Fernandes'in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalırken, ilk yarı da Tottenham'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıda 47. dakikada Dejan Kulusevski ve 77. dakikada da Dominic Solanke'nin golleriyle skor 3-0 oldu. Maçın geri kalanında başka gol olmayınca Tottenham sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

Ligdeki 3. galibiyetini alan Tottenham puanını 10'a çıkarırken, bu sezonki 3. yenilgisini alan Manchester United ise 7 puanda kaldı.

Ange Postecoglou'nun öğrencileri gelecek hafta Brighton & Hove Albion'a konuk olacak. Erik ten Hag'in ekibi de Aston Villa ile deplasmanda oynayacak.

Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United, 24 Ekim Perşembe günü Fenerbahçe'ye konuk olacak. Tottenham ise 7 Kasım Perşembe günü Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Manchester United Tottenham 3-sayfa Futbol Spor

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