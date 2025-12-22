Torreira için verilen kararlar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Süper Lig'de Galatasaray'ın sahasında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından tartışmalı pozisyonlar, yayıncı kuruluşta beIN Trio ekibi tarafından değerlendirildi. Eski hakemler, maçın en çok konuşulan anları arasında yer alan Lucas Torreira'nın pozisyonlarıyla ilgili dikkat çeken yorumlarda bulundu.

TORREIRA'NIN İLK SARI KARTI DOĞRU MU?

68. dakikada Lucas Torreira'ya gösterilen sarı kart, Trio ekibinin ortak görüşüyle hatalı bulundu.

Bahattin Duran, bu pozisyonda sarı kart kararına kesinlikle katılmadığını ifade ederken, Bülent Yıldırım da "Buna sarı kart demek mümkün değil. Faul dışında asla sarı kart düşünülmez" değerlendirmesinde bulundu.

DAVINSON VE TORREIRA POZİSYONLARI

80. dakikada yaşanan Davinson Sanchez'in müdahalesi de Trio ekibinin gündemindeydi. Bahattin Duran, Davinson'un topu engelleyen el hareketi nedeniyle net bir şekilde elle oynama kararı verilmesi gerektiğini söyledi. Bülent Yıldırım ise kolun topa doğru genişlediğini ve bunun doğal olmayan bir konum olduğunu vurguladı.

İKİNCİ SARI KART VE İHRAÇ GEREKİYORDU

Davinson pozisyonunun hemen ardından Torreira'nın yaptığı müdahale için Trio ekibi görüş birliğine vardı. Bahattin Duran, bu pozisyonun kontrolsüz bir basma olduğunu ve net bir ikinci sarı kart gerektirdiğini belirtti. Bülent Yıldırım da bu müdahalenin yüzde 100 ikinci sarı kart olduğunu söyledi. Deniz Çoban ise hakemin genel olarak kabul edilebilir hatalar yaptığını ancak bu kararın önemli bir hata olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti.