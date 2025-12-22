Haberler

Torreira için verilen kararlar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Torreira için verilen kararlar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

beIN Trio ekibi, Galatasaray-Kasımpaşa maçında Lucas Torreira'nın ilk sarı kartını hatalı bulurken, 80. dakikadaki müdahalesinin ikinci sarı kart ve ihraç gerektirdiği görüşünde birleşti.

  • 68. dakikada Lucas Torreira'ya gösterilen sarı kart, beIN Trio ekibi tarafından hatalı bulundu.
  • 80. dakikada Davinson Sanchez'in müdahalesi için beIN Trio ekibi, elle oynama kararı verilmesi gerektiğini belirtti.
  • 80. dakikada Torreira'nın müdahalesi, beIN Trio ekibi tarafından ikinci sarı kart gerektiren bir pozisyon olarak değerlendirildi.

Süper Lig'de Galatasaray'ın sahasında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından tartışmalı pozisyonlar, yayıncı kuruluşta beIN Trio ekibi tarafından değerlendirildi. Eski hakemler, maçın en çok konuşulan anları arasında yer alan Lucas Torreira'nın pozisyonlarıyla ilgili dikkat çeken yorumlarda bulundu.

TORREIRA'NIN İLK SARI KARTI DOĞRU MU?

68. dakikada Lucas Torreira'ya gösterilen sarı kart, Trio ekibinin ortak görüşüyle hatalı bulundu.

Bahattin Duran, bu pozisyonda sarı kart kararına kesinlikle katılmadığını ifade ederken, Bülent Yıldırım da "Buna sarı kart demek mümkün değil. Faul dışında asla sarı kart düşünülmez" değerlendirmesinde bulundu.

DAVINSON VE TORREIRA POZİSYONLARI

80. dakikada yaşanan Davinson Sanchez'in müdahalesi de Trio ekibinin gündemindeydi. Bahattin Duran, Davinson'un topu engelleyen el hareketi nedeniyle net bir şekilde elle oynama kararı verilmesi gerektiğini söyledi. Bülent Yıldırım ise kolun topa doğru genişlediğini ve bunun doğal olmayan bir konum olduğunu vurguladı.

İKİNCİ SARI KART VE İHRAÇ GEREKİYORDU

Davinson pozisyonunun hemen ardından Torreira'nın yaptığı müdahale için Trio ekibi görüş birliğine vardı. Bahattin Duran, bu pozisyonun kontrolsüz bir basma olduğunu ve net bir ikinci sarı kart gerektirdiğini belirtti. Bülent Yıldırım da bu müdahalenin yüzde 100 ikinci sarı kart olduğunu söyledi. Deniz Çoban ise hakemin genel olarak kabul edilebilir hatalar yaptığını ancak bu kararın önemli bir hata olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü

Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü
Bakan Şimşek'ten 2026 için heyecanlandıran mesaj! Tek tek sıraladı

Güzel haberi verip tek tek sıraladı: Dar gelirli vatandaşlarımız...
Meclis'teki yumruklu kavga esnasında dikkat çeken görüntü

Meclis'teki yumruklu kavga esnasında dikkat çeken görüntü
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıWarrior:

ve yine hakem yine gs. şaşırdık mı tabiki hayır ülkede m.alum parti ve yandaşları neyse gaysay. da aynı, her türlü pislik var ama en temiz yine onlar

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme46
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSMMM:

HİMMET YAPISI İŞ BAŞINDA

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme23
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAx:

Evet fb maçında grdk fetobahçeyi

yanıt8
yanıt5
Haber YorumlarıWarrior:

konutşuyarax adnanpolat bizzat fetullah güleni maca davet edyr fbye fetobahce diyor velediz-inaa

yanıt5
yanıt4
Haber Yorumlarımithat yılmaz:

hırsız

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla

Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gazze'de fırtına nedeniyle 22 bina çöktü! Çok sayıda ölü var

Gazze'yi vuran bu kez İsrail değil! 22 bina çöktü, çok sayıda ölü var
Zemheri soğukları başladı! 40 gün yurdu esir alacak

Zemheri soğukları geldi çattı! 40 gün yurdu esir alacak
Somer Sivrioğlu yine aşkta hız kesmiyor! 21 yaş küçük sevgilisine duygusal mesaj

Yine aşkta hız kesmiyor! 21 yaş küçük sevgilisine...
Manisa'da eşini öldürüp tarlaya atan cani, Ağrı'da sınırda yakalandı

Eşini öldürdü, sınırda yakalandı! Gösterdiği adresten vahşet çıktı
Metro istasyonunda intihar girişimi! Seferler durdu

Metro istasyonunda intihar girişimi! Seferler durdu
MHP'den AVM'ler için dikkat çeken öneri: Pazar günleri kapalı olsun

MHP'den dikkat çeken öneri! Yüzlerce AVM zorda kalabilir
Gazze'de fırtına nedeniyle 22 bina çöktü! Çok sayıda ölü var

Gazze'yi vuran bu kez İsrail değil! 22 bina çöktü, çok sayıda ölü var
Zemheri soğukları başladı! 40 gün yurdu esir alacak

Zemheri soğukları geldi çattı! 40 gün yurdu esir alacak
Somer Sivrioğlu yine aşkta hız kesmiyor! 21 yaş küçük sevgilisine duygusal mesaj

Yine aşkta hız kesmiyor! 21 yaş küçük sevgilisine...
Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın! 123 yıllık tarihi hatırlattı

Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın
600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi

Takımını tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğine inanamazsınız
Fener'in yeni yıldızı son maçında neye uğradığını şaşırdı

Fener'in yeni yıldızı son maçında neye uğradığını şaşırdı
Icardi'den Hagi'ye mektup

Icardi'den Hagi'ye mektup
Kargo teslimi için attığınız imza hayatınızı karartabilir

Aman dikkat! Kargo teslimi için attığınız imza hayatınızı karartabilir
Altın haftaya tarihi rekorla başladı

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geldi
title