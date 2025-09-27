Haberler

Toprak Razgatlıoğlu Aragon Pisti'nde Zaferle Döndü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'daki 10. ayağında birinci olarak tarihe geçti. Bu zaferiyle üst üste 13. kez zirvede yer aldı.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'daki 10. ayağını birinci sırada tamamlarken, tarihinde ilk kez Aragon Pisti'nden zaferle ayrıldı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'daki 10. ayağı Aragon Pisti'nde gerçekleşti. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, yarışmada ilk sırada yer alırken, Nicolo Bulega ikinci, SamLowes ise üçüncü oldu. Razgatlıoğlu, bu sonuçla üst üste 13. kez adını zirveye yazdırdı. Bir diğer Türk sporcu Bahattin Sofuoğlu ise yarışmayı 16. sırada tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
BM'deki Netanyahu protestosuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Netanyahu protestosuna Erdoğan'dan ilk yorum! "Katil" diye başlayıp...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de Jhon Duran krizi

Fenerbahçe'de Jhon Duran krizi
Böylesini ilk kez göreceksiniz: Arabasını satmak isteyen vatandaşa akılalmaz tuzak

Arabasını satmak isteyen vatandaşa akılalmaz tuzak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.