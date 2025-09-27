Toprak Razgatlıoğlu Aragon Pisti'nde Zaferle Döndü

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'daki 10. ayağını birinci sırada tamamlarken, tarihinde ilk kez Aragon Pisti'nden zaferle ayrıldı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'daki 10. ayağı Aragon Pisti'nde gerçekleşti. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, yarışmada ilk sırada yer alırken, Nicolo Bulega ikinci, SamLowes ise üçüncü oldu. Razgatlıoğlu, bu sonuçla üst üste 13. kez adını zirveye yazdırdı. Bir diğer Türk sporcu Bahattin Sofuoğlu ise yarışmayı 16. sırada tamamladı. - İSTANBUL