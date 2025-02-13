Tomarza'da İlk Kar Voleybolu Turnuvası Düzenlendi

Tomarza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bir ilke imza atarak "Kar Voleybolu" turnuvası düzenledi.

Kar yağışının Kayseri'de etkili olmasının ardından Tomarza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ilçede ilk kez voleybolu turnuvası düzenlendi. Tomarza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Tomarza İlçe Stadı'nda düzenlenen turnuvaya miniklerde 13, gençlerde ise 16 takım katıldı. Kar üstünde kıyasıya ve renkli mücadelelere sahne olan müsabakalara ilçe halkı da büyük ilgi gösterdi. Tomarza ilçesinde ilk kez düzenlenen kar voleybolu sporcular içinde kış aylarında farklı bir aktivite oldu. - KAYSERİ