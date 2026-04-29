Tomarza'da 19 Mayıs coşkusu Futsal turnuvası finaliyle taçlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 2. Küme Futsal Turnuvası, bugün oynanan final müsabakalarıyla tamamlandı.

Tomarza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen organizasyon, gençlerin spora olan ilgisini artırırken bayram coşkusunu da sahalara taşıdı. 10 okuldan toplam 120 sporcunun katılım sağladığı turnuva, büyük heyecana sahne olurken öğrenciler centilmence mücadele etti. Final etabının ardından dereceye giren okullar belirlenirken, başarılı takımlar tebrik edildi.

Tomarza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Kılıç; turnuvaya katılan tüm öğrencileri ve dereceye giren okulları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

