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Tokat'ta 'Gazozuna Maç' Turnuvası Başladı

Tokat'ta 'Gazozuna Maç' Turnuvası Başladı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği 'Gazozuna Maç' turnuvası, 11-13 yaş arası çocukları dijital dünyadan uzaklaştırarak futbol ve dostlukla bir araya getiriyor. Tokat'ta düzenlenen etkinlikte, çocuklara madalya verilip gazoz ikram edildi.

Tokat'ta "Gazozuna Maç" turnuvası, 11-13 yaş arası çocukları dijitalden uzaklaştırarak futbol ve dostlukla bir araya getirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan "Gazozuna Maç" turnuvası, Tokat'ın Altıyüzevler Mahallesi'nde renkli görüntülerle başladı. 11 ile 13 yaş arasındaki çocuklar, okul çıkışında mahalle arasındaki halı sahada buluşarak kıyasıya bir futbol mücadelesi verdi. Dostluk ve eğlencenin ön planda olduğu turnuvada kaybeden olmadı. Çocuklar arkadaşlarıyla vakit geçirerek enerjilerini attı. Maç sonunda Gençlik Spor İl Müdürlüğü personeli tarafından çocuklara gazoz ikram edildi. Turnuvaya katılan tüm çocuklara madalya verildi. Projeyle çocukları dijital platformlardan uzaklaştırıp sosyal hayatla tanıştırarak, spor aracılığıyla bir araya gelmeleri hedefleniyor.

"Galip ve mağlup beraber gazoz içti"

Projeyle çocukların dijital bağımlılıktan uzaklaştırılmasının ve mahalledeki gençlerin birbirleriyle iletişiminin güçlendirilmesinin hedeflediklerini ifade eden Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Ömer Özbey, "Galip gelen ve mağlup olan her iki takımın da beraber gazoz içebileceği bir etkinliğe tanıklık ediyoruz. Projeden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığına ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

"Çocuklar dijitalden uzaklaşarak sosyalleşiyor"

Altıyüzevler Mahallesi Muhtarı Mücahit Duran ise projenin amacının sadece maç yapmak olmadığını, aynı zamanda çocukların okul sonrası dijital platformlardan uzaklaşıp sosyalleşmeleri ve enerjilerini atmaları olduğunu vurguladı. Duran, "Çocuklarımız burada hem sosyalleşiyor hem de enerjilerini atıyor. Bakanlığımıza bu güzel proje için teşekkür ediyorum" dedi.

Turnuva, çocukların birbirleriyle iletişim kurup spor yaparak keyifli zaman geçirmelerine katkı sağlarken, mahalledeki birlik ve beraberlik duygusunu da pekiştirdi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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