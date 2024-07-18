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Tokalaşmadılar bile! Herkes İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Ali Koç'a attığı bakışı konuşuyor

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Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda, TFF Başkan adayı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile tokalaşmaması ve ona sert bir surat ifadeyle bakması gündem oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ankara'da gerçekleştiriliyor. Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi ve diğer aday İbrahim Hacıosmanoğlu arasında yapılacak seçimin ardından TFF'nin yeni başkanı belli olacak. Kritik seçim öncesinde Hacıosmanoğlu ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasında dikkat çeken bir olay yaşandı.

HACIOSMANOĞLUN'UN ALİ KOÇ'A BAKIŞI OLAY OLDU

TFF'nin Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda, başkan adayı brahim Hacıosmanoğlu'nun Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile tokalaşmaması ve Koç'a sert bir surat ifadeyle bakması kısa sürede gündem oldu. Hacıosmanoğlu, Trabzonspor'un başkanı olduğu dönemde Ali Koç'a sert sözlerle de yüklenmişti.

GÜNDEM OLDU

Hacıosmanoğlu'nun Ali Koç'a attığı bu bakış sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Bazı kullanıcılar Hacıosmanoğlu'nu savunurken, bazıları da tam tersi yönünde görüş belirtti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu Türkiye Futbol Federasyonu Fenerbahçe Ali Koç Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Emre Ürker:

Hacıosmanoğlu başkan ali başkan GALATASARAY ŞAMPİYON

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