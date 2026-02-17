Haberler

TMOK, seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), yönetim kurulu toplantısında 28 Mart'ta olağanüstü genel kurul ve seçim yapılmasına karar verdi. Toplantıya çoğunluk sağlanamazsa, 4 Nisan'da tekrar toplanacak.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), seçimli olağanüstü genel kurul kararı alındığını duyurdu.

TMOK'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yönetim Kurulumuz, 17 Şubat tarihli toplantısında, Komitemiz tüzüğü çerçevesinde, 28 Mart tarihinde TMOK Olağanüstü Tüzük Genel Kurulu'nu, aynı zamanda, TMOK Olağanüstü Seçim Genel Kurulu olarak gerçekleştirme, çoğunluk sağlanamaması halinde toplantıyı 4 Nisan tarihinde düzenleme kararı almıştır. Bu karar; TMOK tüzüğünde yapılacak değişikliklerle ilgili olarak Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ile istişare sürecinde karşılaşılan ısrarlı talepler ve yaklaşım nedeni ile alınmıştır. Yönetim Kurulumuz, tüzüğümüze uygun olarak ve kurumsal sürekliliği teminen 28 Mart'ta yapılacak Olağanüstü Genel Kurula kadar görevini sürdürecektir. Olimpik Hareketin ülkemizdeki tek temsilcisi ve Türkiye'nin en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olan Komitemiz, tüzüğümüzün belirlediği usul ve esaslar doğrultusunda faaliyetlerini kesintisiz şekilde sürdürecektir. Seçim süreci ve takvimine ilişkin tüm detaylar, tüzüğümüzde öngörülen resmi süreler ve yöntemler dahilinde spor camiamız ve kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir."

Kaynak: AA " / " + Ceren Aydınonat -
ABD görüşmesi sonrası İran'dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık

Dünya rahat nefes aldı: Anlaştık
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akın Gürlek'ten 4 meslek grubuna videolu mesaj

Bakan Gürlek'ten 4 meslek grubuna videolu mesaj
Sanal oyundaki görevi yerine getiren 13 yaşındaki Eymen'in acı sonu

Sanal oyundaki görevi yerine getiren Eymen'in acı sonu
Ölüm meleğini mi gördü? Mutfakta can veren kadının son anlarına bakın

Ölüm meleğini mi gördü? Mutfakta can veren kadının son anlarına bakın
Yasak aşk mı, kumpas mı? Mutlu Işıksu hakkındaki tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni de dahil oldu

Kenti karıştıran yasak aşk tartışmasına Erdoğan'ın kuzeni de dahil oldu
Akın Gürlek'ten 4 meslek grubuna videolu mesaj

Bakan Gürlek'ten 4 meslek grubuna videolu mesaj
Gayrimenkulde ibre tersine döndü! Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı

5 yıl sonra bir ilk! Gayrimenkulde ibre tersine döndü
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı

Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı