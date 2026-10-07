TMOK, 2025 Fair Play Ödülleri'nde Anadolu Ajansı Spor Servisi'ne büyük ödül verdi

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından belirlenen Türkiye Fair Play Ödülü'nün sahipleri belli oldu.

Olimpiyatevi'nde Türkiye Fair Play Ödülleri'nin 2025 yılı kazananlarının açıklandığı basın toplantısına TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Remzi Yılmaz ve başkan yardımcısı Sevim Güllü katıldı.

Remzi Yılmaz yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansı Spor Servisi'nin tanıtım dalında büyük ödüle layık görüldüğünü söyledi.

Anadolu Ajansı'nın fair play anlayışını her zaman desteklediğini vurgulayan Yılmaz, "Tanıtım dalı, fair play tanıtımına gösterdikleri duyarlılık ve bu konudaki haberlerden, fair play ile ilgili anlatımlardan dolayı verilir. Anadolu Ajansı da Türkiye Fair Play Komisyonunun bütün fair play organizasyonlarını yerinde takip etti. Özellikle Anadolu'daki teşkilatıyla Türkiye'nin bir ucunda düzenlenen organizasyonda Anadolu Ajansı muhabirini görebiliyoruz. Anadolu Ajansı bu nedenle tanıtım dalında büyük ödüle layık görüldü. Anadolu Ajansı, fair playin hep yanında oldu." diye konuştu.

Remzi Yılmaz, ödül için 70 adayın başvuru yaptığını belirterek "Bunlardan 23'ü ön elemelerde elendi. Finale 47 aday kaldı. Olağanüstü kongre 18 Nisan'da yapıldı. O seçimden sonra göreve geldik. 7 Mayıs'ta resmi olarak göreve başladık. Geçmişimiz çok da uzun değil. 2025 yılını yeniden taramak zorunda kaldık. Çok titiz çalışma süreci geçirdik." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli kaleci Mert Günok ve geçen sezon Fatih Karagümrük forması giyen David Fofana ise sportif davranış dalında ödüle layık görüldü.

Mert Günok, Beşiktaş'ın Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup ettiği maçın ardından siyah-beyazlı taraftarların futbolcuları tribüne çağırması sonrasında maçtan bir önceki gün Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenleri hatırlatarak kutlamaya katılmaması nedeniyle şeref diplomasının sahibi oldu.

2025-2026 sezonunda Fatih Karagümrük forması giyen David Fofana ise Fenerbahçeli oyuncu İsmail Yüksek'le çıktığı hava topu mücadelesinde sarı-lacivertli oyuncunun yere sert düşmesini engelleyerek ciddi bir sakatlığın önüne geçtiği için kutlama mektubuyla ödüllendirildi.

Türkiye Fair Play Ödülleri'nin 2025 yılı kazananları şöyle:

Sportif Davranış Dalı

Büyük ödül: Mustafa Zeynullah Araz (Satranç oyuncusu)

Şeref diploması: Feyzullah Aktürk (Milli güreşçi)

Şeref diploması: Mert Günok (Futbolcu)

Kutlama mektubu: David Datro Fofana (Futbolcu)

Kutlama mektubu: A Milli Kadın Futbol Takımı

Sportif Kariyer

Büyük ödül: Melissa Vargas (Voleybolcu)

Şeref diploması: Yüksel Seçkin Saruhan (Fenerbahçe Amatör Şubeler Koordinatörü)

Şeref diploması: Cüneyt Kıran (Spiker)

Kutlama mektubu: Muharrem Dakın (Milli Parakürek Sporcusu)

Kutlama mektubu: Yavuz Tanyeri (Eski Kars Gençlik ve Spor İl Müdürü)

Kutlama mektubu: Yakup Aktaş (Akademisyen)

Tanıtım

Büyük ödül: Anadolu Ajansı Spor Servisi

Şeref diploması: Kudret Arabacı (İlkokul Öğretmeni)

Şeref diploması: Atakan Karataş (Fairplayist.com Kurucusu)

Şeref diploması: Gençlik ve Spor Gönüllüleri Derneği

Kutlama mektubu: Meral Taşpınar (Beden Eğitimi Öğretmeni)

Kutlama mektubu: İlyas Görgüt (Akademisyen)

Toplumsal: Ali Sevilmiş (Akademisyen)

Kaynak: AA