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TKİ Tavşanlı Linyitspor'un voleybol başarısı

TKİ Tavşanlı Linyitspor'un voleybol başarısı
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Kütahya'da düzenlenen Mini Kız Voleybol turnuvasında TKİ Tavşanlı Linyitspor'un A ve B takımları, oynadıkları 14 maçı da kazanarak ilk iki sırayı elde etti ve namağlup şampiyon oldu.

Kütahya'da düzenlenen Mini Kız Voleybol müsabakalarında TKİ Tavşanlı Linyitspor ilk iki sırayı aldı.

Toplamda 16 takımın katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada, TKİ Tavşanlı Linyit Spor rüzgarı esti. Turnuvaya A ve B olmak üzere iki ayrı takımla katılan TKİ Tavşanlı Linyit Spor, organizasyon boyunca rakiplerine adeta göz açtırmadı. Her iki takım da çıktıkları 7'şer maçın tamamını kazanarak 7'de 7 yaptı. Toplamda 14 galibiyet elde eden ve turnuva boyunca hiç yenilgi yüzü görmeyen Tavşanlı temsilcileri, adlarını finale yazdırmayı başardı.

Turnuva sonunda TKİ Tavşanlı Linyit Spor takımları ilk iki sırayı kapattı. Kürsünün ilk iki basamağına ambargo koyan TKİ Tavşanlı Linyit Spor Mini Kız Voleybol takımları, turnuvanın ardından namağlup şampiyonluğun gururunu birlikte yaşayarak kupalarını kaldırdı. Antrenör Mehmet Baş sporcularını tebrik etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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