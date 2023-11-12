TKİ Tavşanlı Linyitspor-İzmirspor Maçı Berabere Sonuçlandı

Bölgesel Amatör Lig 4. Gruptaki TKİ Tavşanlı Linyitspor-İzmirspor karşılaşması 0-0 golsüz beraberlik ile sona erdi. Tavşanlı Linyitspor taraftarları, beraberlik sonrası yönetime istifa çağrısı yaptı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Gruptaki TKİ Tavşanlı Linyitspor- İzmirspor karşılaşması 0-0 golsüz beraberlik ile sona erdi.

TKİ Tavşanlı Linyitspor taraftarları, İzmirspor ile golsüz berabere kaldıktan sonra yönetime istifa çağrısı yaptı.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden TKİ Tavşanlı Linyitspor, 6. hafta maçında evinde İzmirspor'u konuk etti. Maçın normal süresi ve uzatma devreleri golsüz berabere bitti.

Maçın ardından Tavşanlı Linyitspor taraftarları, yönetime istifa çağrısı yaptı. Taraftarlar, "Yönetim istifa" sloganları atarak yönetime tepki gösterdi.

Tavşanlı Linyitspor, bu sezon oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Ligde 11 puanla 4. sırada yer alıyor. - KÜTAHYA