Tire Futbol Kulübü, Mustafa Meral ile anlaşma sağladı

TFF 3'üncü Lig temsilcilerinden Tire Futbol Kulübü sağ bek Mustafa Meral ile anlaşma sağladı. Son olarak Kırıkkalegücü'nde forma giyen oyuncuyla sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Geçtiğimiz sezonu Kırıkkalegücü ile 26 maçta 2 golle tamamlayan genç ve hırslı sağ bek Bekir Mustafa Meral ile anlaşmış bulunmaktayız. Kendisine Tire FK formamızla birlikte başarılı bir sezon dileriz" denildi.