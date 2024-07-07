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Tire Futbol Kulübü, Mustafa Meral ile anlaşma sağladı

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TFF 3'üncü Lig temsilcilerinden Tire Futbol Kulübü, sağ bek Mustafa Meral ile sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon Kırıkkalegücü'nde forma giyen genç oyuncuyla anlaşma sağlandı.

TFF 3'üncü Lig temsilcilerinden Tire Futbol Kulübü sağ bek Mustafa Meral ile anlaşma sağladı. Son olarak Kırıkkalegücü'nde forma giyen oyuncuyla sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Geçtiğimiz sezonu Kırıkkalegücü ile 26 maçta 2 golle tamamlayan genç ve hırslı sağ bek Bekir Mustafa Meral ile anlaşmış bulunmaktayız. Kendisine Tire FK formamızla birlikte başarılı bir sezon dileriz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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