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THY Euroleague play-off 5. maçların MVP'si Kostas Sloukas oldu

THY Euroleague play-off 5. maçların MVP'si Kostas Sloukas oldu

Spor Haberleri

THY Euroleague play-off 5. maçların en değerli oyuncusu (MVP) Olympiakos'un Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas oldu.

THY Euroleague play-off 5. maçların en değerli oyuncusu (MVP) Olympiakos'un Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas oldu.

THY Euroleague'de 5. karşılaşmaların MVP'si belli oldu. Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Olympiakos'un evinde Fenerbahçe'yi 84-72 mağlup ettiği karşılaşmada iyi performans gösteren Yunan basketbolcu Kostas Sloukas'ın MVP seçildiği belirtildi. 33 yaşındaki basketbolcu, eski takımı sarı-lacivertliler karşısında 22 sayı, 6 asist, 3 ribaund ve 1 top çalma ile oynadı ve 27 verimlilik puanı aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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