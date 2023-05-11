THY Euroleague play-off 5. maçların MVP'si Kostas Sloukas oldu
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THY Euroleague play-off 5. maçların en değerli oyuncusu (MVP) Olympiakos'un Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas oldu.
THY Euroleague play-off 5. maçların en değerli oyuncusu (MVP) Olympiakos'un Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas oldu.
THY Euroleague'de 5. karşılaşmaların MVP'si belli oldu. Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Olympiakos'un evinde Fenerbahçe'yi 84-72 mağlup ettiği karşılaşmada iyi performans gösteren Yunan basketbolcu Kostas Sloukas'ın MVP seçildiği belirtildi. 33 yaşındaki basketbolcu, eski takımı sarı-lacivertliler karşısında 22 sayı, 6 asist, 3 ribaund ve 1 top çalma ile oynadı ve 27 verimlilik puanı aldı. - İSTANBUL
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor