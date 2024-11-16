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THY Euroleague'de Haftanın MVP'leri Belli Oldu

THY Euroleague'de Haftanın MVP'leri Belli Oldu
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THY Euroleague'in 10. haftasında en değerli oyuncular Fransız Theo Maledon ve Kuzey Makedonyalı TJ Shorts seçildi. Maledon, Kızılyıldız karşısında 26 sayıyla etkileyici bir performans sergilerken, Shorts Barcelona'ya karşı 24 sayı ve 9 asistle oynadı.

THY Euroleague'de 10. haftanın en değerli oyuncuları (MVP), Fransız oyuncusu Theo Maledon ile Paris Basketball'un ABD asıllı Kuzey Makedonyalı basketbolcu TJ Shorts seçildi.

THY Euroleague'de 10. haftanın sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncuları da belli oldu. Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Theo Maledon ile TJ Shorts haftanın MVP'leri olduğu belirtildi.

ASVEL'in evinde Kızılyıldız'ı 77-74 mağlup ettiği müsabakada Fransız basketbolcu Theo Maledon, 26 sayı, 4 ribaund, 4 asist, 1 top çalmayla oynadı ve 36 verimlilik puanı aldı.

Paris Basketball'un deplasmanda karşılaştığı Barcelona'yı 103-87 yendiği maçta ABD asıllı Kuzey Makedonyalı basketbolcu TJ Shorts, 24 sayı, 9 asist, 3 top çalma ve 1 ribaund ile mücadele ederek 36 verimlilik puanı elde etti.

Öte yandan Theo Maledon ile TJ Shorts bu sezon 2. kez haftanın MVP'si seçildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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