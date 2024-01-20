Üye Girişi
Haberler

THY Euroleague'de A. Efes Barcelona'yı mağlup ederken, Fenerbahçe Beko Zalgiris Kaunas'a yenildi

Güncelleme:
Abone Ol

THY Euroleague'in 22. haftasında A. Efes evinde Barcelona'yı mağlup ederken, Fenerbahçe Beko da Zalgiris Kaunas'a yenildi. Real Madrid liderliğini sürdürüyor.

THY Euroleague'in 22. haftasında A. Efes evinde karşılaştığı Barcelona'yı mağlup ederken, Fenerbahçe Beko da konuk olduğu Zalgiris Kaunas'a yenildi.

THY Euroleague'de 22. hafta dün oynanan karşılaşmalarla tamamladı. Bu hafta Türk takımları 2'de 1 yaptı. A. Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı İspanyol ekibi Barcelona'yı 98-74'lük skorla mağlup etti ve üst üste 2, toplamda 9. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe ise deplasmanda mücadele ettiği Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'a 98-75'lik skorla kaybetti ve bu sezonki 9. yenilgisini aldı. Başantrenör Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos da evinde oynadığı Partizan'ı 84-71'lik skorla yendi ve 14. galibiyetini kazandı.

Real Madrid liderliğini sürdürüyor

Ligde 22. haftanın ardından Real Madrid liderliğini sürdürürken, Madrid'i aynı galibiyet sayıları bulunan Barcelona ve Virtus Bologna takip ediyor. İki takımın ardından 4. sırada Panathinaikos yer alıyor. Ligde Fenerbahçe 13 galibiyetle 5. sırada, Efes de 9 galibiyetle 15. sırada bulunuyor. Ligin son sırasında ise 4 galibiyeti olan ASVEL var.

THY Euroleague'in 22. haftasında oynanan maçların toplu sonuçları şöyle:

A. Efes: 98 - Barcelona: 74

Kızılyıldız: 90 - Baskonia: 91

ALBA Berlin: 65 - Bayern Münih: 82

Olympiakos: 89 - Maccabi Tel Aviv: 72

Virtus Bologna: 73 - Asvel: 63

Zalgiris Kaunas: 98 - Fenerbahçe Beko: 75

AS Monaco: 98 - Real Madrid: 74

Panathinaikos: 84 - Partizan: 71

Valencia Basket: 84 - Olimpia Milano: 72 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Zalgiris Kaunas Fenerbahçe Barcelona Efes Basketbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

AK PARTİ ADAY TANITIM CANLI YAYIN | AK Parti İstanbul ilçe belediye başkanları açıklandı mı? Haliç Kongre Merkezi aday tanıtım İZLE! Mesut Üner kimdir, kaç yaşında? Mesut Üner ne mezunu? Recep Erol kimdir, nereli? Recep Erol ne mezunu? Recep Erol hayatı ve kariyeri! Mustafa Günaydın kimdir, nereli? Mustafa Günaydın ne mezunu? Yasin Kartoğlu kimdir, ne mezunu? Yasin Kartoğlu hayatı ve kariyeri! Yasin Kartoğlu kaç yaşında, nereli? Ali Talip Özdemir kimdir? Ali Talip Özdemir kaç yaşında, nereli? Ali Talip Özdemir hayatı ve kariyeri! Hakan Bahadır kimdir, nereli? Hakan Bahadır hayatı ve kariyeri! Hakan Bahadır ne mezunu? Abdullah Özdemir kimdir, nereli? Abdullah Özdemir hayatı ve kariyeri! Abdullah Özdemir ne mezunu? Abdullah Küçükoğlu kimdir, ne mezunu? Abdullah Küçükoğlu hayatı ve kariyeri! Abdullah Küçükoğlu kaç yaşında, nereli? Mustafa Candaroğlu kimdir, ne mezunu? Mustafa Candaroğlu hayatı ve kariyeri! Mustafa Candaroğlu kaç yaşında, nereli? Ömer Arısoy kimdir, ne mezunu? Ömer Arısoy kaç yaşında, nereli? Ömer Arısoy hayatı ve kariyeri! Gökhan Yüksel kimdir? Gökhan Yüksel kaç yaşında, nereli? Gökhan Yüksel hayatı ve kariyeri! Hüseyin Coşkun kimdir, kaç yaşında? Hüseyin Coşkun ne mezunu? Mevlüt Öztekin kimdir? Mevlüt Öztekin hayatı ve kariyeri! Mevlüt Öztekin ne mezunu? Hasan Tahsin Usta kimdir? Hasan Tahsin Usta kaç yaşında, nereli? Hasan Tahsin Usta hayatı ve kariyeri!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title