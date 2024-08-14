THF Başkanı Uğur Kılıç, hentbolun gelişimi için görüşmeler gerçekleştirdi

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç, hentbolun gelişimi adına Osmaniye, Gaziantep ve Şanlıurfa'da görüşmeler gerçekleştirdi.

THF'den yapılan açıklamaya göre Kılıç, Osmaniye'deki temaslarında Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi ile bir araya gelerek, kentte hentbolun yaygınlaştırılması için izlenecek stratejiler üzerine görüştü.

Gaziantep'te, Gaziantep Hentbol Kulübü Başkanı Nevin Kılınç ve Kamil Ocak Spor Lisesi yetkilileri ile hentbolun bölgedeki altyapısını güçlendirmek amacıyla yapılan çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulunan Kılıç, Nurdağı'nda ise Halk Eğitim Müdürü Mehmet Kurt ve Nurdağı Kulübü Başkanı Hasan Özdemir ile bir araya geldi. Kılıç, Gaziantep Gençlik Spor İl Müdürü Mustafa Ertunç ile hentbolun bölgedeki altyapısını güçlendirmek amacıyla yapılan çalışmaları da değerlendirdi.

Şanlıurfa Gençlik Spor İl Müdürü Halil Eren'i de ziyaret eden Uğur Kılıç; Yurdum Spor Kulübü Başkanı Nurullah Süzen, Antrenör Serhat Cantekin, Güneşin Çocukları Spor Kulübü Başkanı Ahmet Aslan, antrenör Bayram Kaplan ve Batman Hentbol İl Temsilcisi Nilgün Atar ile hentbolun Şanlıurfa'da yaygınlaştırılması ve genç sporcuların yetiştirilmesine yönelik projeleri ele aldı.

Görüşmelere dair açıklamada bulunan Kılıç, "Bu temaslar, hentbolun bölgesel gelişimi için atılan stratejik adımların bir parçasıdır. Hedefimiz, bu sporu ülkemizin her köşesinde yaygın hale getirmek, gençlerimizin bu spora olan ilgisini artırmak ve yeteneklerini geliştirmelerine olanak sağlamaktır. Altyapı çalışmalarımızı sürekli olarak geliştiriyor ve sporcularımızın ulusal ve uluslararası arenada başarıya ulaşmaları için tüm gücümüzle destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.