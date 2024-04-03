THF Başkanı Uğur Kılıç: Bu kaybediş büyük kazançların başlangıcı olur

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç, Karadağ maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bu kaybediş büyük kazançların başlangıcı olur" dedi.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, konuk ettiği Karadağ takımına 30-28 mağlup oldu. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kılıç, "Oyun içerisinde koptuğumuz anlar var. Taraftarlar takımın ayakta kalmasını, takımın mücadele etmesine yardımcı oldular. Karşımızda çok saygı duyduğumuz bir rakip var. Avrupa şampiyonu olmuş, olimpiyat şampiyonu olmuş, Avrupa üçüncüsü olmuş ve bizim ilk defa yarıştığımız şampiyonada defalarca oynamış bir rakibe karşı oynadık. Bence sporcularımız sonuna kadar mücadele etti. Sporun içerisinde bu var. Devam edeceğiz. Kaybedişler ve kazanılacak zaferlerle arasında ince bir duvar vardır. Bu kaybediş büyük kazançların başlangıcı olur. Biz de Avrupa şampiyonasının finallerinde mücadele etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - RİZE