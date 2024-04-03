Üye Girişi
Haberler

THF Başkanı Uğur Kılıç: Bu kaybediş büyük kazançların başlangıcı olur

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç, Karadağ maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bu kaybediş büyük kazançların başlangıcı olur" dedi.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, konuk ettiği Karadağ takımına 30-28 mağlup oldu. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kılıç, "Oyun içerisinde koptuğumuz anlar var. Taraftarlar takımın ayakta kalmasını, takımın mücadele etmesine yardımcı oldular. Karşımızda çok saygı duyduğumuz bir rakip var. Avrupa şampiyonu olmuş, olimpiyat şampiyonu olmuş, Avrupa üçüncüsü olmuş ve bizim ilk defa yarıştığımız şampiyonada defalarca oynamış bir rakibe karşı oynadık. Bence sporcularımız sonuna kadar mücadele etti. Sporun içerisinde bu var. Devam edeceğiz. Kaybedişler ve kazanılacak zaferlerle arasında ince bir duvar vardır. Bu kaybediş büyük kazançların başlangıcı olur. Biz de Avrupa şampiyonasının finallerinde mücadele etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Uğur Kılıç Karadağ Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Van'da mazbata kime verildi? YSK mazbatayı Abdulahat Arvas'a mı Abdullah Zeydan'a mı verdi? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! Alya isminin anlamı nedir? Alya ne demek, hangi dilde? Alya ismi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? TDK'ya göre Alya anlamı ne? Lina isminin anlamı nedir? Lina ismi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? Lina ne demek, hangi dilde? TDK'ya göre Lina anlamı ne? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! Sandık Kokusu 17. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Nisan Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Taş Kağıt Makas 6. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Nisan Taş Kağıt Makas yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kuruluş Osman 155. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Nisan Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Bir Sevdadır 9. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Nisan Bir Sevdadır yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Sehiv secdesi nasıl yapılır? Sehiv secdesi nedir? Sehiv secdesi gerektiren durumlar nelerdir? Borsa bayramda kaç gün kapalı 2024? BIST Bayramda borsa açık mı? Arefe günü okullar tatil mi 2024? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 3-4 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title