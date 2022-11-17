TFF ile kulüpler anlaşmaya vardı! İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
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Çekya ile oynanacak hazırlık maçı öncesi A Milli Takım'da İrfan Can Kahveci ile Orkun Kökçü kadrodan çıkarıldı. TFF'den yapılan açıklamada, 2 futbolcunun kamp öncesi kulüpleriyle yapılan anlaşma gereği A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldığı ifade edildi.
A Milli Takım'da İrfan Can Kahveci ile Orkun Kökçü kamp kadrosundan çıkarıldı. İki yıldız futbolcu, Çekya ile oynanacak hazırlık maçında forma giymeyecek.
KAMP ÖNCESİ KULÜPLERLE ANLAŞMA YAPILDI
Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci ile Feyenoord'da top koşturan Orkun Kökçü, kamp öncesi kulüpleriyle yapılan anlaşma gereği A Milli Takım'ın kamp kadrosundan çıkarıldı.
TFF AÇIKLAMA YAPTI
TFF'den yapılan açıklamada, "İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü, FIFA'nın Oyuncuların Statüsü ve Transferi Talimatı'nın EK 1. Bölümü'nün 1. Maddesi'nin 6. Bendine istinaden, kulüpleriyle kamp öncesinde varılan karşılıklı mutabakat neticesinde A Millî Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldı." ifadelerine yer verildi.