TFF ile kulüpler anlaşmaya vardı! İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Çekya ile oynanacak hazırlık maçı öncesi A Milli Takım'da İrfan Can Kahveci ile Orkun Kökçü kadrodan çıkarıldı. TFF'den yapılan açıklamada, 2 futbolcunun kamp öncesi kulüpleriyle yapılan anlaşma gereği A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldığı ifade edildi.