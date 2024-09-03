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TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray dahil 7 takımı PFDK'ya sevk etti

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da aralarında olduğu 7 Süper Lig ekibini Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da aralarında olduğu 7 Süper Lig ekibini Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre, Süper Lig'in 4. haftasında oynanan karşılaşmalarla ilgili Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Kayserispor, Adana Demirspor, Galatasaray, Eyüpspor, Trabzonspor disipline sevk edildi.

Galatasaray maçında kırmızı kart gören Adana Demirsporlu Tolga Kalender ise 'kural dışı hareketi' nedeniyle kurula gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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