TFF, eski başkan Ünver ve İstanbul seli için lig maçlarında saygı duruşu kararı aldı

TFF, eski başkan Ünver ve İstanbul seli için lig maçlarında saygı duruşu kararı aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF, eski başkanı Erdoğan Ünver'in vefatı ve İstanbul seli nedeniyle 16-19 Ekim 2026'da oynanacak tüm profesyonel lig maçları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacağını duyurdu. Açıklamada, dileyen kulüplerin müsabakalara siyah kol bandı takarak çıkabileceği belirtildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), eski TFF başkanı Erdoğan Ünver'in vefatı ve İstanbul'da meydana gelen sel nedeniyle hayatını kaybedenler için 16 Ekim-19 Ekim tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel lig maçları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.
Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanlarından Erdoğan Ünver'in vefatı ve İstanbul'da meydana gelen sel felaketinde yaşanan can kayıplarımız nedeniyle 16 Ekim-19 Ekim 2026 tarihleri arasında oynanacak tüm profesyonel lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca dileyen kulüplerimiz müsabakalara siyah kol bandı takarak çıkabilecektir." ifadeleri kullanıldı.