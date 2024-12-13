Üye Girişi
Haberler
Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı

Duruşma salonunda silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

 Şam'daki Emevi Camii'nde cuma coşkusu

Suriye'den tarihi görüntüler

 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Önceliğimiz Suriye'de istikrarı sağlamak

Bir saatlik görüşme sonrası Bakan Fidan'dan net mesaj
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'a canlı yayında veda etti: Son ziyareti olacak

Bakan Fidan yine yaptığı yapacağını! Blinken'ın yüz ifadesine dikkat

TFF'den Dursun Özbek'e çifte ceza

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e yaptığı açıklamalar nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve toplam 360 bin TL para cezası verdiğini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden PFDK kararları açıklandı. Açıklamada, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e açıklamaları nedeniyle hak mahrumiyeti ve para cezası verildiği belirtildi.

DURSUN ÖZBEK'E ÇİFTE CEZA

Dursun Özbek'e katıldığı bir televizyon programındaki açıklamaları nedeniyle 150 bin TL, kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamaları nedeniyle ise 210 bin TL para cezası ve 30 gün hak mahrumiyeti verildiği ifade edildi.

TFF'den Dursun Özbek'e çifte ceza
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
img

Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız
img

Emeklilerin yeni zam talebi çok konuşulacak
img

İdamdan kurtulmak için yerlere kapanıp özür dilediler! Genç kadının verdiği cevap bomba
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSMMM:

ŞIMARDILARDI İYİ OLDU

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Emevi Camii nerede? Emevi Camii hangi şehirde bulunuyor? İsmail Küçükkaya bugün neden yok? Bolu Dağı Tüneli kapandı mı? Bolu Dağı'nda kar yağışı var mı? Bursa Adliyesi'nde ne oldu? Silah saldırısı neden oldu? Serdar Ortaç ölmek istiyorum dedi! Serdar Ortaç'ın sağlık durumu nedir? Hakan Fidan ve Blinken neden görüştü? Orman, mesire alanlarının giriş ücretlerine zam geldi mi? İstanbul mesire alanları giriş ücreti ne kadar? Kasımpaşa - Eyüpspor maçı ne zaman? Kasımpaşa Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İSPARK'A YÜZDE 115 ZAM! İSPARK otopark ücretleri ne kadar oldu? Açık/kapalı İSPARK otopark ücretleri kaç TL? 14 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Benzin fiyatları neden düşüyor, yükseliyor? 13 Aralık Güncel akaryakıt fiyatları!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.