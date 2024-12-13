TFF'den Dursun Özbek'e çifte ceza

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden PFDK kararları açıklandı. Açıklamada, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e açıklamaları nedeniyle hak mahrumiyeti ve para cezası verildiği belirtildi.

DURSUN ÖZBEK'E ÇİFTE CEZA

Dursun Özbek'e katıldığı bir televizyon programındaki açıklamaları nedeniyle 150 bin TL, kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamaları nedeniyle ise 210 bin TL para cezası ve 30 gün hak mahrumiyeti verildiği ifade edildi.