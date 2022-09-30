TFF'de istifa depremi! Başkan Danışmanı Hilmi Gökçınar görevinden ayrıldı

Türkiye Futbol Federasyonu'nda Başkan Danışmanı görevinde bulunan Hilmi Gökçınar istifa etti. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Gökçınar, "TFF Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi ile yaptığım görüşme neticesinde istifa etmiş bulunmaktayım. Sayın başkan, yönetimi ve ekibine görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

2017 yılından bu yanan TFF'de Başkan Danışmanı olarak görev yapan Hilmi Gökçınar, Mehmet Büyükeşi ile yaptığı görüşmenin ardından istifa kararı aldı.

"YÖNETİME BAŞARILAR DİLİYORUM"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Hilmi Gökçınar, "2017 yılı nisan ayından bu yana yürüttüğüm Türkiye Futbol Federasyonu başkan danışmanlığı görevimden TFF Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi ile yaptığım görüşme neticesinde istifa etmiş bulunmaktayım. Sayın başkan, yönetimi ve ekibine görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.