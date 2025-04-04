TFF, Beşiktaş, Trabzonspor ve Göztepe'yi PFDK'ya Sevk Etti
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Beşiktaş, Trabzonspor ve Göztepe'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti. Ayrıca Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Özalp da futbolun itibarını zedeleyici açıklamaları sebebiyle disipline gönderildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş, Trabzonspor ve Göztepe'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakalarında yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri sebebiyle Beşiktaş, Trabzonspor ve Göztepe'nin disipline gönderildiği belirtildi.
Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Özalp'ın da "Futbolun itibarını zedelemeyi yönelik açıklamalar" gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor