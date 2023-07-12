TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den herkesi şaşırtan karar! MHK'nin başına Ahmet İbanoğlu getiriliyor

Güven tazeleyen TFF'de başkan Mehmet Büyükekşi, MHK'nin başına Ahmet İbanoğlu'nu getiriyor. İbanoğlu, Sabri Çelik ve Lale Orta'nın başkanlığını yaptığı MHK'lerde Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu üyesi olarak görev almıştı.

3 hafta önce yapılan seçimlere tek aday olarak giren TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, güven tazeleyerek yeni döneme başlamıştı. Kurulları atamaya başlayan Büyükekşi, MHK'nin başına Ahmet İbanoğlu'nu getiriyor.

EKİBİNİ BELİRLEYECEK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Büyükekşi, MHK'nin yeni başkanı olarak Ahmet İbanoğlu'nu atayacak. İbanoğlu'nun ekibini belirleyerek hafta sonuna kadar Büyükekşi'ye sunacağı belirtildi.

MHK'DE GÖREV ALDI

Süper Lig hakemliği ve uzun yıllar Süper Lig gözlemciliği yapan İbanoğlu, Sabri Çelik ve Lale Orta'nın başkanlığını yaptığı MHK'lerde Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu üyesi olarak görev almıştı.

Ahmet İbanoğlu