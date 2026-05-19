TFF Başkanı'ndan 19 Mayıs Mesajı

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinden yayımlanan mesajda Hacıosmanoğlu, 19 Mayıs'ın esarete asla boyun eğmeyen bir milletin yeniden doğuşunun simgesi olan Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımı olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin istiklal ve istikbali için canını hiçe sayan aziz milletimiz, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde Samsun'da yaktığı bağımsızlık ateşini zaferle taçlandırmış; hiçbir gücün iradesine pranga vuramayacağını bir kez daha dünyaya ilan etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, istiklal mücadelemizin sembolü 19 Mayıs'ı, Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan ederek de geleceğimizin teminatı ve umudumuz gençliğe olan güvenini göstermiştir. Tarihe altın harflerle yazılan bağımsızlık destanımızın temellerinin atıldığı bu anlamlı günde, Kurtuluş Savaşımızın önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; milletimizin ve Türk gençliğinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
