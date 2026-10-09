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TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, kendisiyle birlikte Zafer Bahadır Saraç, Bilal Arslan, Mustafa Bozbağ ve Murat Şahin’in istifa ettiğini açıkladı.

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TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, kendisiyle birlikte Zafer Bahadır Saraç, Bilal Arslan, Mustafa Bozbağ ve Murat Şahin’in istifa ettiğini açıkladı.

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, kendisiyle birlikte Zafer Bahadır Saraç, Bilal Arslan, Mustafa Bozbağ ve Murat Şahin'in istifa ettiğini açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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