TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, kendisiyle birlikte Zafer Bahadır Saraç, Bilal Arslan, Mustafa Bozbağ ve Murat Şahin’in istifa ettiğini açıkladı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, kendisiyle birlikte Zafer Bahadır Saraç, Bilal Arslan, Mustafa Bozbağ ve Murat Şahin’in istifa ettiğini açıkladı.
TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, kendisiyle birlikte Zafer Bahadır Saraç, Bilal Arslan, Mustafa Bozbağ ve Murat Şahin'in istifa ettiğini açıkladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı