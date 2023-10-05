TFF 3. Ligde Hafta Sonu Oynanacak Maçların Hakemleri Açıklandı

Merkez Hakem Kurulu, TFF 3. Ligde hafta sonu oynanacak olan 5. hafta maçlarının hakemlerini atadı.

TFF 3. Ligde hafta sonu oynanacak olan maçların hakemleri açıklandı. Merkez Hakem Kurulundan yapılan atamaya göre TFF 3. Lig 2. Grubun 5. haftasında 8 Ekim Pazar günü saat 15.30'da Mustafa Kemal Atatürk Stadyumunda oynanacak olan Ergene Velimeşespor - 3Gen Holding Elazığspor maçını Van bölgesinden C klasman hakemi Sercan Karaca yönetecek. Karaca'nın yardımcılıklarını Diyarbakır bölgesinden Ulaş Çelik ile Şanlıurfa bölgesinden Abdulkadir Yılmazoğlu yapacak. Müsabakanın 4. hakemi yine Van bölgesinden Yunus Gül olacak.

23 Elazığ FK'nın ise TFF 3. Lig 4. Grubun 5. haftasında evinde oynayacağı Bursa Yıldırımspor maçını Trabzon bölgesinden C klasman hakemi Melih Kurt yönetecek. Kurt'un yardımcılıklarını Bayburt bölgesinden Volkan Kaan Topal ile Trabzon bölgesinden Miraç Berk Kölemen yapacak. Müsabakada 4. hakem olarak Giresun bölgesinden Salih Çetin görevlendirildi. 8 Ekim Pazar günü saat 15.00'da başlayacak olan maç Doğukent Stadında oynanacak. - ELAZIĞ