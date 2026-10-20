TFF 3. Lig ekibi Galata Spor, teknik direktörlüğe Şaban Yıldırım'ı getirdi

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TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Galata Spor Kulübü, teknik direktörlük görevine Türk futbolunun deneyimli isimlerinden Şaban Yıldırım'ı getirdi.

Özellikle alt liglerdeki tecrübesi ve elde ettiği başarılarla tanınan Şaban Yıldırım, siyah-kırmızılı ekibin yeni teknik direktörü oldu. Kariyerinde Sakaryaspor başta olmak üzere birçok kulüpte görev yapan deneyimli çalıştırıcı, Galata'nın hedefleri doğrultusunda takımın başına geçti.

Şaban Yıldırım, futbolcularla bir araya geldiği ilk günde ilk toplantısını gerçekleştirdi. Tanışma toplantısında Galata Spor Kulübü Başkan Vekili Emin Selim Akgül ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. Kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolculara hitaben açıklamalarda bulundu.

Şaban Yıldırım'ın teknik ekibinde yardımcı antrenör Vedat Battal, atletik performans antrenörü Yunus Akman ve kaleci antrenörü Tuncay Pamuklar görev yapacak.

1932 yılında kurulan ve iki sezon önce 33 yıl aradan sonra profesyonel liglere geri dönen Galata Spor Kulübü, tecrübeli teknik adam Şaban Yıldırım yönetiminde ligdeki hedeflerine ulaşmayı amaçlıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı