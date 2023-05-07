TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 8 Şile Yıldızspor: 0
Spor Haberleri
TFF 3. Lig 1. Grup 32. haftada Belediye Derincespor sahasında karşılaştığı Şile Yıldızspor'u 8-0 mağlup ettiStat: Derince BelediyesporHakemler: Ferhan Kestanoğlu xx, Ahmet Şimşek xx, Kürşathan Akın xxBelediye Derincespor: Volkan Mert Korkmaz xx, Berkay Çakır xxx, Muhammet Fatih Yıldırım xxx,...
TFF 3. Lig 1. Grup 32. haftada Belediye Derincespor sahasında karşılaştığı Şile Yıldızspor'u 8-0 mağlup etti
Stat: Derince Belediyespor
Hakemler: Ferhan Kestanoğlu xx, Ahmet Şimşek xx, Kürşathan Akın xx
Belediye Derincespor: Volkan Mert Korkmaz xx, Berkay Çakır xxx, Muhammet Fatih Yıldırım xxx, Mehmet Tosun xxx (Bertuğ Başdemir dk. 65 xx), Uğurcan İkikardeş xxx, Abdulkerim Canlı xxx, Furkan Gedik xxx (Alihan Bel dk. 77 xx), İlker Cihan xxx (Tarık Mayhoş dk. 65 xx), Tayfın Kırca xxx, Ahmet Keleş xxx (Erdi Can Şehit dk. 72 x), Uğurcan Bekçi xxx (Eren Bayraktar dk. 65 xx)
Şile Yıldızspor: Bartu Kaya x, Kadir Bilimlier x, Çağlar Özel x, Saffet Gurur Yazar x (İsmail Hasan Bakkal dk. 46), Barış Şen x, Süleyman Selak x, Mert Sarı x (Yusuf Oral dk. 46), Ali Han Aydın x (Oğuzhan Demir dk. 46), İsmail Baran Karakoç x, Mehmet Avcı x (Emre Yucak dk. 46), Birkan Gözel x (Mehmet Akif Şerifoğlu dk. 26)
Goller: Uğurcan İkikardeş (dk. 5), Uğurcan Bekçi (dk. 11), Ahmet Keleş (dk. 44, 45+2), Bertuğ Başdemir (dk. 67 pen.), Alihan Bel (dk. 78), Eren Bayraktar (dk. 81), Erdi Can Şehit (dk. 83) (Belediye Derincespor)
Sarı kartlar: Mehmet Akif Şerifoğlu, İsmail Baran Karakoç (Şile Yıldızspor) - KOCAELİ
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023