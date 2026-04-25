TFF 2. Lig: Elazığspor: 2 24 Erzincanspor: 0
Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 38. haftasında Elazığspor, evinde karşılaştığı 24 Erzincanspor'u 2-0 mağlup etti.
Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Muhammet Alperen Çopur, Enes Samanlı, Erdoğan Çak
Elazığspor: Furkan Köse, Muhammet Ömer Çakı, Sakıb Aytaç (Burak dk. 51), Süleyman Özdamar, Hakan Yavuz (Dk. 46 Kerem), Sertaç Çam (Erkan dk. 69), Ali Altınöz (Enes dk. 69), Mehmet Yılmaz, Halil İbrahim Sönmez (Berat dk. 88), Mikail Koçak, Samed Ali Kaya
24 Erzincanspor: Yunus Emre Kırdal (Ali Ensar dk. 90), Birkan Öksüz (Yiğit Efe dk. 85), Hakan Eren Atabey, Arda Berkay Araz (Ömer dk. 65), Mustafa Berke Çelik, Mustafa Can Tetik, Ali Sefer, Ahmet Can Arık (Savaş dk. 65), Baran Can, Osman Reşat Bulut, Umut Canlıtürk (Rıdvan dk. 65)
Goller: Samed Ali Kaya (dk. 7 ve 46) (Elazığspor) - ELAZIĞ