Yapay zekanın saha hakemlerini ataması zaman zaman tartışmalara neden olurken, TFF yeni bir uygulamaya daha geçiyor. Artık "VAR" ve "AVAR" hakemlerini de yapay zekanın atayacağı iddia edildi.

Testler yapıldı, uygulamaya geçiliyor! TFF'den çok konuşulacak 'VAR' kararı

Türkiye Futbol Federasyonu, "VAR" ve "AVAR" hakemlerini yapay zekanın belirleyeceği yeni bir uygulamaya geçmek startı verdi.

TAYİNLERİ ARTIK YAPAY ZEKA YAPACAK

Türkiye Gazetesi yazarı Ömer Faruk Ünal'ın haberine göre, "VAR" ve "AVAR" tayinlerini de bundan sonra artık yapay zeka yapacak.

"TESTLERİ YAPILMIŞ"

Ünal, "Bu haftadan itibaren "VAR" ve "AVAR" tayinlerini yapay zeka yapacak. TFF ve MHK bu konuda karar almış. Geçen hafta testleri yapılmış, bu hafta uygulamaya tam geçilecekmiş." dedi.