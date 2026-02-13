Tepki yağıyor! Ezeli rakiplerinin küme düşmesini cenaze marşı ile kutladılar

Karşılaşmanın ardından ev sahibi ekip, rakibinin Paulista A2'ye düşmesini fırsat bildi. Stadyum anonsçusu, Ponte Preta'nın mağlubiyetini ve küme düşüşünü duyurdu. Anons sonrası stat ışıkları kapatıldı.

TELEFON IŞIKLARI VE CENAZE MARŞI

Işıkların kapanmasının ardından taraftarlar, mum görüntüsü oluşturmak için telefonlarının flaşlarını yaktı. Rakip futbolcular henüz sahadan çıkmadan stat hoparlörlerinden cenaze marşı çalındı.

Ayrıca skor tabelasında rakip takımın logosunun kapatılması ve spikerin düşen takımın adını anmaması da dikkat çekti. O anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.