Tepki yağıyor! Ezeli rakiplerinin küme düşmesini cenaze marşı ile kutladılar
Brezilya Serie B'de oynanan Guarani – Ponte Preta karşılaşması, sıra dışı bir kutlamaya sahne oldu. Guarani, ezeli rakibi Ponte Preta'nın küme düşmesini stadyumda cenaze marşı çalarak kutladı.
- Ponte Preta takımı Paulista A2 ligine düştü.
- Stadyumda Ponte Preta'nın küme düşüşü anons edildikten sonra ışıklar kapatıldı ve cenaze marşı çalındı.
- Taraftarlar telefon flaşlarıyla mum görüntüsü oluşturdu ve skor tabelasında rakip takımın logosu kapatıldı.
Karşılaşmanın ardından ev sahibi ekip, rakibinin Paulista A2'ye düşmesini fırsat bildi. Stadyum anonsçusu, Ponte Preta'nın mağlubiyetini ve küme düşüşünü duyurdu. Anons sonrası stat ışıkları kapatıldı.
TELEFON IŞIKLARI VE CENAZE MARŞI
Işıkların kapanmasının ardından taraftarlar, mum görüntüsü oluşturmak için telefonlarının flaşlarını yaktı. Rakip futbolcular henüz sahadan çıkmadan stat hoparlörlerinden cenaze marşı çalındı.
Ayrıca skor tabelasında rakip takımın logosunun kapatılması ve spikerin düşen takımın adını anmaması da dikkat çekti. O anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.