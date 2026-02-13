Haberler

Tepki yağıyor! Ezeli rakiplerinin küme düşmesini cenaze marşı ile kutladılar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Brezilya Serie B'de oynanan Guarani – Ponte Preta karşılaşması, sıra dışı bir kutlamaya sahne oldu. Guarani, ezeli rakibi Ponte Preta'nın küme düşmesini stadyumda cenaze marşı çalarak kutladı.

  • Ponte Preta takımı Paulista A2 ligine düştü.
  • Stadyumda Ponte Preta'nın küme düşüşü anons edildikten sonra ışıklar kapatıldı ve cenaze marşı çalındı.
  • Taraftarlar telefon flaşlarıyla mum görüntüsü oluşturdu ve skor tabelasında rakip takımın logosu kapatıldı.

Karşılaşmanın ardından ev sahibi ekip, rakibinin Paulista A2'ye düşmesini fırsat bildi. Stadyum anonsçusu, Ponte Preta'nın mağlubiyetini ve küme düşüşünü duyurdu. Anons sonrası stat ışıkları kapatıldı.

TELEFON IŞIKLARI VE CENAZE MARŞI

Işıkların kapanmasının ardından taraftarlar, mum görüntüsü oluşturmak için telefonlarının flaşlarını yaktı. Rakip futbolcular henüz sahadan çıkmadan stat hoparlörlerinden cenaze marşı çalındı.

Ayrıca skor tabelasında rakip takımın logosunun kapatılması ve spikerin düşen takımın adını anmaması da dikkat çekti. O anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı

Yeni bakandan ilk operasyon! 15 suç örgütüne şafak baskını
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMelih Kizildere:

Bizde fenere yaparız inşallah bir gün Rams'ta :)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zehirli yengeç yiyen Filipinli vlogger ve arkadaşı hayatını kaybetti

Videoyu paylaştı, 2 gün sonra can verdi! Yediği şey akılalmaz
Tenis maçındaki kameramanı gören herkes aynı yorumu yapıyor

Tenis maçındaki kameramanı gören herkes aynı yorumu yapıyor
Nijer'den gündem yaratan mesaj: Fransa ile savaşa gireceğiz

Dünya bu mesajı konuşuyor: Fransa ile savaşa gireceğiz
Kerem Aktürkoğlu hakkında yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı

Kerem hakkında yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı
Zehirli yengeç yiyen Filipinli vlogger ve arkadaşı hayatını kaybetti

Videoyu paylaştı, 2 gün sonra can verdi! Yediği şey akılalmaz
Milyoner'de yarışmacı ilk soruda joker kullanarak herkesi şoke etti

İlk soruda joker kullanarak herkesi şoke etti
Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu testi negatif çıktı

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu testinin sonucu belli oldu