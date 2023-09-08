Teniste Türkiye'nin Macaristan ile yapacağı Davis Kupası maçının kadrosu belirlendi

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, Türkiye'nin Davis Kupası maçında Macaristan ile karşılaşacağı kadro açıklandı. Kaptan Bora Gerçeker'in seçtiği beş oyuncu Cem İlkel, Altuğ Çelikbilek, Yankı Erel, Ergi Kırkın ve Sarp Ağabigün olacak.