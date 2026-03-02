Haberler

Gördüğü manzaraya dayanamayıp televizyonu parçaladı

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Antalyaspor deplasmanında 2-2 berabere kaldığı maçta son dakikada direkten dönen top sonrası televizyonunu kıran bir taraftarın görüntüsü viral oldu.

  • Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
  • Fenerbahçe'nin son dakikada direkten dönen topu, bir taraftarın televizyonunu kırmasına neden oldu.
  • Taraftarın televizyonu kırdığı anın görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Üst üste ikinci kez sahadan beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkının 4'e çıkmasına engel olamadı.

SON DAKİKADA DİREK, TRİBÜNDE SİNİR KRİZİ

Karşılaşmanın son dakikalarında Fenerbahçe'nin direkten dönen topu büyük hayal kırıklığı yarattı. Maçı ekran başında takip eden bir taraftar, bu pozisyonun ardından televizyonunu kırdı. O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

PUAN KAYBI TARAFTARI ÇILDIRTTI

Direkten dönen topun ardından gelen öfke anı, sarı-lacivertli taraftarların yaşadığı hayal kırıklığını gözler önüne serdi. Sosyal medyada binlerce kez paylaşılan görüntü, binlerce etkileşim aldı.

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıahmet:

mal

Haber YorumlarıSalih Kandıralı:

Çoğu aynı

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

