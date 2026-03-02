Gördüğü manzaraya dayanamayıp televizyonu parçaladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Üst üste ikinci kez sahadan beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkının 4'e çıkmasına engel olamadı.

SON DAKİKADA DİREK, TRİBÜNDE SİNİR KRİZİ

Karşılaşmanın son dakikalarında Fenerbahçe'nin direkten dönen topu büyük hayal kırıklığı yarattı. Maçı ekran başında takip eden bir taraftar, bu pozisyonun ardından televizyonunu kırdı. O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

PUAN KAYBI TARAFTARI ÇILDIRTTI

Direkten dönen topun ardından gelen öfke anı, sarı-lacivertli taraftarların yaşadığı hayal kırıklığını gözler önüne serdi. Sosyal medyada binlerce kez paylaşılan görüntü, binlerce etkileşim aldı.