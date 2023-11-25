Çekildikleri fotoğraf telefondan çıktı! İşte Seçil Erzan'ın Fatih Terim sorusuna verdiği cevap

İstanbul'da bir bankanın şube müdürü olan Seçil Erzan'ın futbol dünyasının ünlü isimlerini dolandırdığı iddiasıyla açılan davada, Fatih Terim ile ilgili savcılık ifadesi ortaya çıktı. Erzan ifadesinde "Fatih Terim'den fon sebebiyle para aldın mı?" sorusuna "Bu zamana kadar fon adı altında para almadım" cevabını verdi. Ayrıca dosyadaki bir diğer şüpheli Nazlı Can'ın telefonundan ise Seçil Erzan'ın Fatih Terim ile çekildiği fotoğraflar çıktı.

İstanbul'da banka müdürü Seçil Erzan ile birlikte 6 sanığın, aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 18 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanmalarına başlanmıştı. Davada adı geçen Fatih Terim'in ifadesinin ardından Erzan'ın da Fatih Terim ile ilgili sorgusunda söyledikleri ortaya çıktı.

FATİH TERİM İLE İLGİLİ SORULAR SORULDU

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, kendisinin insanları dolandırdığı ile ilgili şikayetlerin artması sonucu 2 Mayıs 2023 günü savcılık tarafından sorguya alınan Denizbank'ın eski Levent şube müdürü Seçil Erzan'a 34 soru soruldu. Bu sorulardan bir kısmı da Fatih Terim ile ilgiliydi.

"FON ADI ALTINDA PARA ALMADIM"

Sorguya alınan Erzan'a "Fatih Terim'den fon sebebiyle para aldın mı? Aldıysan geri ödedin mi? Ödediysen ne kadarını geri ödedin?" diye soruldu. Erzan ise bu soruya, "Ben Fatih Terim'den bu zamana kadar fon adı altında para almadım. Ancak bu zamana 2012 yılından itibaren tüm bankacılık işlemleriyle ilgilendim" dedi.

"KESİNLİKLE FATİH TERİM İLE İLGİLİ BİR USULSÜZLÜK YAPMADIM"

Erzan ifadesinin devamında, "Tam olarak Fatih Terim'in finansal danışmanı bendim. Şöyle ki Fatih terim ile ilgili bu zamana kadar çok sayıda finansal işlemler yaptım. Ancak bu zamana kadar hukuka aykırı hiçbir işlem yapmadım. Eğer 2012 yılından itibaren Fatih Terim ile ilgili herhangi bir usulsüz işlem yaptığım iddia edilirse bu konuda her işlemi detaylı olarak her zaman açıklarım. Kesinlikle Fatih Terim ile ilgili herhangi bir usulsüzlük yapmadım. Fatih Terim beni kızı gibi severdi." şeklinde konuştu.

TELEFONDAN FOTOĞRAFLAR ÇIKTI

Ayrıca dosyada şüpheli olarak geçen Nazlı Can adlı kişiye Seçil Erzan'ın Fatih Terim ile çektirdiği fotoğrafı attığı ortaya çıktı. Can'ın cep telefonları incelenirken Erzan'la yaptığı görüşmeler bulundu. Bu görüşmelerde Erzan'ın Can'a Fatih Terim'in evde olduğunu söylediği görüldü. Ayrıca Erzan'ın eski erkek arkadaşı Candaş Gürol ile birlikte Fatih Terim'le çektirdikleri fotoğrafı Nazlı Can'a attığı raporda yer alıyor.

Seçil Erzan-Fatih Terim-Candaş Gürol

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Galatasaraylı eski futbolcular Selçuk İnan, Emre Çolak, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera ile Buse Terim, Buse Terim'in eşi Volkan Bahçekapılı, eski kulüp tercümanı Musa Mert Çetin ve Emre Çolak'ın kardeşi Emrah Çolak gibi 18 isim şikayetçi olarak yer aldı. Seçil Erzan, Ali Yörük, Asiye Öztürk, Atilla Yörük, Hüseyin Eligül, Kerem Can ve Nazlı Can "şüpheli" sıfatıyla yer aldı. İddianamede, 18 müştekinin toplamda 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 bin lira dolandırıldığı belirtildi. İddianamede, mağdurların kamuoyunda tanınmış sporcular, iş adamları, hekim gibi çeşitli meslek gruplarına sahip kişiler olduğu, hepsinin beyanlarında şüpheli Seçil Erzan'ın kendilerine yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve yine kamuoyunda tanınmış Fatih Terim, Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek bu fona para yatırmaya ikna ettiği kaydedildi. Gerçekte böyle bir fonun hiç olmadığı belirtilen iddianamede, şüpheli Seçil Erzan'ın 66 yıldan 216 yıla kadar hapsi istenirken; diğer 6 şüphelinin ise 3 yıldan 65 yıla kadar değişen oranlarda hapisleri istendi.

FATİH TERİM'İN İFADESİ

Fatih Terim'in soruşturmayı yürüten savcılığa 2 Haziran'da verdiği ifadenin detayları ortaya çıktı. Dolandırıcılık davasının ilk duruşması geçen Pazartesi günü başlamıştı. Fatih Terim'in savcılıkta verdiği ifadesinde Seçil Erzan'ı 5-6 yıldır tanıdığını ifade ederek, "Yani benim bütün bankacılık işlemlerimi birlikte çalıştığım bankada çalışanlar yönetmekteydi. Hayatımda hiçbir zaman Denizbank'ın hem Florya'daki hem de Levent'teki şubesine gitmedim. Paraya ihtiyacım olduğu zaman ise yakınlarımdan aile dostlarımdan isterim. Onlar gidip gerektiğinde bankadan parayı çekip bana getirirler. Bazen de yanımdaki çalışanlarım ihtiyacım olan parayı bankadan alıp bana getirip verirler. Birtakım belgelere imza atmam gerektiğinde ise zaman zaman Seçil Erzan yanıma gelip Florya'daki tesislerde imzamı alırdı. Hatta evime de geldiğinde belgelere imza atmışlığım olmuştu. Somut dosya kapsamında bahsedilen fon ile yakından uzaktan ilgim yoktur. Şöyle ki fon için kimse benden bu zamana kadar herhangi bir para istemedi. Bu fon ile alakalı Seçil Erzan'a hiç para vermedim. Fakat ben zaman zaman çalıştığım bankacılara durumumum ne olduğunu sorarım. Onlar da kendi bilgisayarından parasal durumuma ilişkin excel tablosu olacak şekilde bir görsel fotoğraf çekip mesaj yoluyla bana yollarlar" dedi.

Candaş Gürol-Fatih Terim

"3 MİLYON DOLAR GÖNDERİLMEDİ"

Terim ifadesinin devamında, "6 Nisan'da ben yine hesabımda ne olup bittiğini öğrenmek için Denizbank'ta çalışan Rüya hanım ile mesaj üzerinden yazıştım. O da bana bilgileri atacağına ilişkin mesaj gönderdi. Gönderdiği excel tablosunda 3 kalem gözükmekteydi. Birincisinde 219 bin 300 dolar, 47 bin 400 lira (mevduat) ve saklama o/n 3 milyon dolar şeklinde bilgiler yer alıyordu. Sonrasında Seçil Erzan'ın olayını duyunca ben bankaya sinirlendim ve bankadaki tüm paramın eşim Fulya Terim'in Garanti Bankası'ndaki hesabına aktarılmasını istedim. Bana mesaj yoluyla gönderilen ve biraz önce yukarıda bahsettiğim 219 bin 300 dolar, 47 bin 400 lira (mevduat) paranın eşimin hesabına geldiğini tespit ettim fakat 3 milyon dolar halen gönderilmedi. Ben bu durumdan rahatsız olup şüphelendim ve bankadaki son 11 yıla ilişkin tüm hesap hareketlerimi çektiğim kredilerimi ve tüm parasal işlemi içeren belgelerin dökümlerini istedim. Fakat bu zamana kadar banka sadece bana vadesiz hesaplar ile ilgili birkaç doküman verdi" diye konuştu.

"NE KADAR ZARARA UĞRATILDIĞIMDAN DAHİ HABERDAR DEĞİLİM"

Diğer dokümanların banka tarafından verilmediğini belirten Fatih Terim, "Ayrıca ben bunun gibi çok fazla aleyhime bankacılık işlemi yapıldığını fakat iyi niyetimin suistimal edildiğini düşünüyorum. Uzun yıllardır çalıştığım banka ile aramızda bu zamana kadar hep güven ilişkisi vardı. Ne kadar zarara uğratıldığımdan dahi haberdar değilim. Banka bu zamana kadar gerçekleştirdiğim işlemlerin hesap dökümünü bana verdiğinde kendi muhasebe ekibimle birlikte ayrıntılı inceleme yapıp buna ilişkin tüm detayları ayrıca dosyaya sunacağım. Fakat halihazırda bu zamana kadar özellikle bankacılık işlerimi yürüten Seçil Erzan, Rüya hanım ve başkaca tespit edilecek benim bankacılık işlemlerimde usulsüzlük yapan Denizbank çalışanlarından şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.