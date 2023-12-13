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Teksüt Bandırmaspor, Raul Bobadilla ile yollarını ayırdı

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, Arjantinli Forvet oyuncusu Raul Bobadilla ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Bobadilla, 8 ay boyunca takıma 2 golle katkı sağladı.

Bandırmaspor, Arjantinli forvet oyuncusu Raul Bobadilla ile yollarını ayırdı.

Bandırmaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, yaklaşık 7 ay önce takıma transfer olan ve 1 yıllık anlaşma yapılan, Arjantinli forvet oyuncusu Raul Bobadilla'nın takımdan ayrıldığı duyuruldu. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Raul Bobadilla ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Bu zamana kadarki emeklerinden dolayı teşekkür eder, kendisine kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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