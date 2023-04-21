Teknik heyet seferber oldu! Yıldız futbolcu Karagümrük maçında oynayabilecek mi?

Lider Galatasaray, ligin 31'inci haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. 23 Nisan pazar akşamı saat 19.00'da oynanacak maç öncesinde sarı-kırmızılı takımda Icardi'nin maçta oynayıp oynamayacağı ise henüz netleşmedi.

TEKNİK HEYET KARAR VERECEK

Galatasaray'ın Alanyaspor'u deplasmanda 4-1 mağlup ettiği Süper Lig maçının devre arasında tedbir amaçlı olarak oyundan çıkarılan Arjantinli golcünün, teknik ekip ve sağlık heyetinin toplantısından sonra Karagümrük karşısında oynayıp oynamayacağı belli olacak.

SON HAFTALARDA FORMDA

Özellikle büyük maçlarda adından söz ettiren Mauro Icardi, sarı kırmızılı formayla 19 maça çıktı. Yıldız isim bu maçlarda 14 gol ve 8 asist kaydetti.