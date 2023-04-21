Teknik heyet seferber oldu! Yıldız futbolcu Karagümrük maçında oynayabilecek mi?
Spor Haberleri
Alanyaspor maçının ikinci yarısında arka adalesinde hissettiği ağrı sebebiyle oyundan çıkan Mauro Icardi'nin Karagümrük maçında oynayıp oynamayacağı teknik heyetin yapacağı toplantının ardından belli olacak.
Lider Galatasaray, ligin 31'inci haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. 23 Nisan pazar akşamı saat 19.00'da oynanacak maç öncesinde sarı-kırmızılı takımda Icardi'nin maçta oynayıp oynamayacağı ise henüz netleşmedi.
TEKNİK HEYET KARAR VERECEK
Galatasaray'ın Alanyaspor'u deplasmanda 4-1 mağlup ettiği Süper Lig maçının devre arasında tedbir amaçlı olarak oyundan çıkarılan Arjantinli golcünün, teknik ekip ve sağlık heyetinin toplantısından sonra Karagümrük karşısında oynayıp oynamayacağı belli olacak.
SON HAFTALARDA FORMDA
Özellikle büyük maçlarda adından söz ettiren Mauro Icardi, sarı kırmızılı formayla 19 maça çıktı. Yıldız isim bu maçlarda 14 gol ve 8 asist kaydetti.