Teknik Direktör Bülent Uygun'un Kızı Almina Hayatını Kaybetti
Teknik Direktör Bülent Uygun'un yoğun bakımda tedavi gören kızı Almina Tude Uygun, uzun süren hastalık mücadelesinin ardından vefat etti. Almina'nın cenaze töreni yarın Sapanca Merkez Aile Mezarlığı'nda gerçekleştirilecek.
Teknik Direktör Bülent Uygun'un yoğun bakımda tedavi gören kızı Almina Tude Uygun (28) hayatını kaybetti.
Teknik Direktör Bülent Uygun'un uzun süredir hastalıkla mücadele eden kızı Almina Tude Uygun vefat etti. Almina, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.
Merhume Almina Tude Uygun'un, yarın ikindi namazına müteakip Sapanca Merkez Aile Mezarlığı'na defnedileceği ifade edildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor