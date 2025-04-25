Teknik Direktör Bülent Uygun'un Kızı Almina Hayatını Kaybetti

Teknik Direktör Bülent Uygun'un yoğun bakımda tedavi gören kızı Almina Tude Uygun (28) hayatını kaybetti.

Teknik Direktör Bülent Uygun'un uzun süredir hastalıkla mücadele eden kızı Almina Tude Uygun vefat etti. Almina, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Merhume Almina Tude Uygun'un, yarın ikindi namazına müteakip Sapanca Merkez Aile Mezarlığı'na defnedileceği ifade edildi. - İSTANBUL