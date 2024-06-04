Teknik değil, sportif direktör buldular! Eski Galatasaraylı Beşiktaş'a geliyor
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, sürpriz bir hamleyle sportif direktör transferini bitirdi. Siyah-beyazlılar, son olarak İtalyan ekibi Salernitana'da görev yapan Morgan De Sanctis ile prensip anlaşmaya vardı. İtalyan eski kaleci, 2008-2009 sezonunda Galatasaray'ın kalesini korumuştu.
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş Yönetimi bir yandan sportif direktör bulmak için görüşmelerine devam ediyor. Siyah beyazlıların gündemindeki ismin ise Morgan De Sanctis olduğu ileri sürüldü.
İMZALAR AN MESELESİ
Sky Sport İtalya'nın haberine göre; De Sanctis, Beşiktaş'ın sportif direktörü olmaya oldukça yakın. Haber detayında, tarafların anlaşma sağlamak için görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi.
SON GÖREV YAPTIĞI TAKIM SALERNITANA
Eski kaleci, futbolu bıraktıktan sonra Roma'da menajerlik ve takım müdürlüğü görevlerinde bulunmuştu. 47 yaşındaki Futbol adamı son olarak Salernitana'da sportif direktörlük yapmıştı. De Sanctis Aralık 2023'ten bu yana boşta bulunuyor.
GALATASARAY'IN KALECİSİNİ KORUDU
Futbolculuk kariyerinde Juventus, Udinese, Sevilla, Napoli, Roma ve Monaco gibi önemli takımlar bulunan Morgan De Sanctis, 2008-2009 sezonunda Galatasaray'da da forma giymişti.