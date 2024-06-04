Üye Girişi
Haberler

Teknik değil, sportif direktör buldular! Eski Galatasaraylı Beşiktaş'a geliyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, sürpriz bir hamleyle sportif direktör transferini bitirdi. Siyah-beyazlılar, son olarak İtalyan ekibi Salernitana'da görev yapan Morgan De Sanctis ile prensip anlaşmaya vardı. İtalyan eski kaleci, 2008-2009 sezonunda Galatasaray'ın kalesini korumuştu.

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş Yönetimi bir yandan sportif direktör bulmak için görüşmelerine devam ediyor. Siyah beyazlıların gündemindeki ismin ise Morgan De Sanctis olduğu ileri sürüldü.

İMZALAR AN MESELESİ

Sky Sport İtalya'nın haberine göre; De Sanctis, Beşiktaş'ın sportif direktörü olmaya oldukça yakın. Haber detayında, tarafların anlaşma sağlamak için görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi.

Teknik değil, sportif direktör buldular! Eski Galatasaraylı Beşiktaş'a geliyor

SON GÖREV YAPTIĞI TAKIM SALERNITANA

Eski kaleci, futbolu bıraktıktan sonra Roma'da menajerlik ve takım müdürlüğü görevlerinde bulunmuştu. 47 yaşındaki Futbol adamı son olarak Salernitana'da sportif direktörlük yapmıştı. De Sanctis Aralık 2023'ten bu yana boşta bulunuyor.

GALATASARAY'IN KALECİSİNİ KORUDU

Futbolculuk kariyerinde Juventus, Udinese, Sevilla, Napoli, Roma ve Monaco gibi önemli takımlar bulunan Morgan De Sanctis, 2008-2009 sezonunda Galatasaray'da da forma giymişti.

Teknik değil, sportif direktör buldular! Eski Galatasaraylı Beşiktaş'a geliyor

Kaynak: Haberler.com / Spor

Morgan De Sanctis Salernitana Galatasaray Beşiktaş İtalya Futbol Spor Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri 10-14 Haziran'da yatırılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri 10-14 Haziran'da yatırılacak

 İşte tüm detaylar! AYM'den 703 sayılı KHK'nın birçok maddesinde iptal kararı

İşte tüm detaylar! AYM'den 703 sayılı KHK'nın birçok maddesinde iptal kararı

 Mourinho'ya rakip olacak! Fatih Terim Süper Lig devinin başına geçiyor

Mourinho'ya rakip olacak! Fatih Terim Süper Lig devinin başına geçiyor

 Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü

Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title