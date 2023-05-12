Teklif yapıldı! Fenerbahçe, İngiliz yıldıza kavuşuyor
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Gelecek sezon hazırlıklarına şimdiden başlayan Fenerbahçe, Rangers ile sözleşmesi bitecek olan Ryan Kent için harekete geçti. Sarı-lacivertli kulüp, İngiliz yıldızın menajerine teklif yaptı.
Süper Lig devi Fenerbahçe, Rangers ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek İngiliz sol kanat Ryan Kent için harekete geçti.
Tuttomercato'da yer alan habere göre, sarı-lacivertli kulübün, 26 yaşındaki İngiliz yıldızın menajerine teklifte bulunduğu öne sürüldü.
Öte yandan Leeds United, Udinese ve Bologna'nın da Kent'e ilgisinin olduğu öne sürüldü. İskoç basını, geçtiğimiz günlerde Belçika'dan Club Brugge'nin de Ryan Kent'e talip olduğunu duyurmuştu.
Rangers Teknik Direktörü Michael Beale, Kent için çıkan Fenerbahçe haberlerinin doğru olduğuna inanmadığını söylemişti. Beale, "Bunun doğru olduğunu sanmıyorum. Ryan Kent birkaç yıldır önemli bir oyuncumuz ve bunu kendi aramızda konuştuk" demişti.
Rangers'ta bu sezon 44 maça çıkan İngiliz futbolcu, söz konusu mücadelelerde 3 gol atarken 10 da asist kaydetti.
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