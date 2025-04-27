Tekerlekli Sandalye Dansında Türkiye Şampiyonu Oldu

İZMİR'de, 2005'te geçirdiği hatalı ameliyat sonrası tekerlekli sandalyeye bağımlı kalan Ramazan Kılıç (30), engelleri dansla aştı. '2025 Türkiye Tekerlekli Sandalye Dans Şampiyonası'nda 3 kategoride Türkiye birinciliği elde eden Kılıç, "İlk gördüğümde sandalye ile nasıl dans edilir hayal edememiştim, görünce mümkün olduğunu anladım. Dans ettikçe hayatla barıştım" dedi.

İzmir'e 9 yıl önce Manisa'nın Alaşehir ilçesinden gelen Ramazan Kılıç, 2005 yılında geçirdiği hatalı skolyoz ameliyatı sonrası tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdürmeye başladı. Bir süre eve kapanan Kılıç, televizyonda denk geldiği Karşıyaka Tekerlekli Sandalye Basketbol Kulübü sayesinde hayata yeniden tutundu. 2016-2018 yılları arasında Alaşehir'den İzmir'e haftada 2-3 gün gelerek basketbol antrenmanlarına katılan Kılıç, takım yarışmalarında da yer aldı. 2018 yılında özel bir firmada operasyon şefi olarak işe başlayan Kılıç, bu süreçte tekerlekli sandalye dansıyla tanıştı. Yarışmalara katılan Kılıç, çok sayıda ödül kazandı. Kılıç, son olarak İzmir'de 12 Nisan'da düzenlenen '2025 Türkiye Tekerlekli Sandalye Dans Şampiyonası'nda, '2 Freestyle Çiftler Kombi Klas', 'Freestyle Tek Erkekler Klas' ve 'Dans Sporu Latin Tek Erkekler Klas' kategorilerinde birincilik elde etti.

'BAŞARDIĞIM İÇİN MUTLUYUM'

Geçirdiği ameliyat sonrası uzun yıllar eve kapandığını anlatan Kılıç, "Manisa'da yaşarken dışarı çıkmaya başladığımda ev ve kahvehane arasında gidip geliyordum. Hayatıma sporu da dahil etmeye karar verdim. Televizyon izlerken İzmir'de Karşıyaka Tekerlekli Sandalye Basketbol Kulübü'nü gördüm. İletişime geçtim ve İzmir'deki antrenmanlara Manisa'dan gidip gelmeye başladım. Haftada 2 ya da 3 defa 300 kilometre yol yapıyordum. Basketbolda da ilerleyip kendimi geliştirince iş aramaya başladım ve 2018 yılında özel bir firmada operasyon şefi olarak işe başladım ve İzmir'e taşındım. İlk önce ailem tek yaşamamı istemedi, bu konuda endişeleri vardı ancak başardım. Hatta beklediğimden kolay oldu. Başardığım için mutluyum" dedi.

'DANS ETTİKÇE HAYATLA BARIŞTIM'

Kendini geliştirmek ve evin dışına çıkmak için başladığı bu yolda dans yarışmasında dereceler elde ettiğini dile getiren Kılıç, "Daha sonra Osman Ertöz aracılığı ile tekerlekli sandalye dansıyla tanıştım. İlk gördüğümde sandalye ile nasıl dans edilir hayal edememiştim, görünce mümkün olduğunu anladım. Dans ettikçe hayatla barıştım. Yarışmalara girdik, birincilikler, ikincilikler gibi dereceler elde ettik. En son ise 2025 Türkiye tekerlekli sandalye dans şampiyonasında 3 ayrı kategoride 1'incilikler elde ettim. Şimdi ayrıca tekerlekli sandalye yarışlarına da katılmaya başladım. Haftada 2 günümü de bu spora ayırıyorum. Başarılı olmaktan çok yaptığım şeyden keyif alarak mutlu olmayı amaçlıyorum. Bunun yanında aldığım ödüllerde bir artı değer katıyor. Milli takıma girip, bayrağımızı dalgalandırmayı istiyorum" diye konuştu.