Tekerlekli Paten 1. Etap Yarışması Kocaeli'de Başladı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından düzenlenen Tekerlekli Paten 1. Etap Yarışması, 15 ilden 191 sporcunun katılımıyla başladı. Organizasyon, çeşitli yaş kategorilerinde yarışmalar düzenleniyor.

Tekerlekli Paten 1. Etap Yarışması, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde başladı.

Türkiye Kaykay Federasyonu faaliyet programında yer alan organizasyon, Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'nda eski İnterteks Fuar alanı arazisinde oluşturulan oval pistte gerçekleştirildi.

Yarışmada, 11 yaş altı kız-erkek, 13 yaş altı kız-erkek, 15 yaş altı kız-erkek, 19 yaş altı kadın-erkek ve 19 yaş üstü kadın-erkek kategorileri olmak üzere 15 ilden 191 sporcu katıldı.

Federasyon Başkanı Fahrettin Yıldız'ın startını verdiği organizasyon, yarın yapılacak yarışlarla sona erecek.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Spor
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