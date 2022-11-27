Tek isabetli şutla gelen zafer! İlk maçta 7 gol yiyen Kosta Rika'dan sürpriz galibiyet
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2022 Dünya Kupası E grubu ikinci maçında Kosta Rika, Japonya'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. Kosta Rika'nın Dünya Kupası'ndaki ilk isabetli şutu gol oldu ve galibiyeti getirdi. Kosta Rika ilk maçında İspanya'ya 7-0 kaybetmişti.
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın E Grubu ikinci karşılaşmasında Japonya ile Kosta Rika kozlarını paylaştı. Maçı 1-0'lık skorla Kosta Rika kazandı.
TEK KURŞUN
Kosta Rika'nın golünü 81. dakikada Keysher Fuller attı. Fuller'in golü, Kosta Rika'nın Dünya Kupası'ndaki ilk isabetli şutu oldu.
7 GOL YEMİŞLERDİ
Kosta Rika, ilk maçta İspanya'ya 7-0 kaybetmişti. Japonya da Almanya'yı 2-1'lik skorla devirerek sürpriz yapmıştı.