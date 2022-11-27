Tek isabetli şutla gelen zafer! İlk maçta 7 gol yiyen Kosta Rika'dan sürpriz galibiyet

2022 Dünya Kupası E grubu ikinci maçında Kosta Rika, Japonya'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. Kosta Rika'nın Dünya Kupası'ndaki ilk isabetli şutu gol oldu ve galibiyeti getirdi. Kosta Rika ilk maçında İspanya'ya 7-0 kaybetmişti.