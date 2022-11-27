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Tek isabetli şutla gelen zafer! İlk maçta 7 gol yiyen Kosta Rika'dan sürpriz galibiyet

Spor Haberleri

2022 Dünya Kupası E grubu ikinci maçında Kosta Rika, Japonya'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. Kosta Rika'nın Dünya Kupası'ndaki ilk isabetli şutu gol oldu ve galibiyeti getirdi. Kosta Rika ilk maçında İspanya'ya 7-0 kaybetmişti.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın E Grubu ikinci karşılaşmasında Japonya ile Kosta Rika kozlarını paylaştı. Maçı 1-0'lık skorla Kosta Rika kazandı.

TEK KURŞUN

Kosta Rika'nın golünü 81. dakikada Keysher Fuller attı. Fuller'in golü, Kosta Rika'nın Dünya Kupası'ndaki ilk isabetli şutu oldu.

Tek isabetli şutla gelen zafer! İlk maçta 7 gol yiyen Kosta Rika'dan sürpriz galibiyet

7 GOL YEMİŞLERDİ

Kosta Rika, ilk maçta İspanya'ya 7-0 kaybetmişti. Japonya da Almanya'yı 2-1'lik skorla devirerek sürpriz yapmıştı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

FIFA 2022 Japonya Spor Haberler

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